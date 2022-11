Legge di Bilancio | Meloni in conferenza stampa | «È una manovra coraggiosa | scommette sul futuro» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 22 novembre 2022) Dall’avvio dell’iter per la costruzione del Ponte sullo Stretto all’innalzamento del tetto al contante, dal depotenziamento del Reddito di cittadinanza alla decontribuzione per chi assume giovani under 36. Dei 35 miliardi previsti per ladi2023 – che adesso deve essere trasmessa al parlamento italiano e alle autorità europee -, la maggior parte elle risorse sono destinate al caro energia: per contrastarlo, il governoha messo sul tavolo 21 miliardi. «Lasi basa su un approccio prudente e realista che tiene conto della situazione economica, anche in relazione allo scenario internazionale, e allo stesso tempo sostenibile per la finanza pubblica, concentrando gran parte delle risorse disponibili sugli interventi a sostegno di famiglie e imprese per contrastare il caro energia e l’aumento ...