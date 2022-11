Legge di Bilancio da 35 miliardi | iva | flat tax | pensioni | ecco tutte le misure

(Di martedì 22 novembre 2022) Il Consiglio dei ministri che è terminato poco prima di mezzanotte e mezza ha approvato il disegno direcante ildi previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e ilpluriennale per il triennio 2023-2025 e l’aggiornamento del Documento programmatico di. I provvedimenti, che verranno trasmessi al Parlamento e alle autorità europee, prendono come riferimento il quadro programmatico definito nell’integrazione alla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2022 e quantificano l’ammontare del valore dellecontenute nella manovra diin 35di euro. "La manovra si basa su un approccio prudente e realista che tiene conto della situazione economica, anche in relazione allo scenario internazionale, e ...

Il Cdm ha approvato ladi. Sul tema pensionistico, il ritorno allaFornero viene scongiurato con l'avvio di un nuovo schema di anticipo per il 2023 che consente di andare in pensione con 41 anni di ...Una novità che per ora riguarda solo il 2022 ma indipuò essere estesa anche al prossimo anno. In questo modo le aziende avrebbero più tempo per destinare queste risorse ai lavoratori.Il Consiglio dei ministri che è terminato poco prima di mezzanotte e mezza ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e il bilancio ...Aumento delle pensioni minime da 535 a 600 euro e limatura della rivalutazione per l’inflazione per quelle più elevate. Niente Iva zero ...