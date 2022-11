Legge di Bilancio da 35 miliardi | ecco tutte le misure | Iva | flat tax | Quota 103

(Di martedì 22 novembre 2022) Il Consiglio dei ministri che è terminato poco dopo mezzanotte ha approvato il disegno direcante ildi previsione dello stato per l’anno finanziario 2023 e ilpluriennale per il triennio 2023-2025 e l’aggiornamento del Documento programmatico di. I provvedimenti, che verranno trasmessi al Parlamento e alle autorità europee, prendono come riferimento il quadro programmatico definito nell’integrazione alla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2022 e quantificano l’ammontare del valore dellecontenute nella manovra diin 35di euro. Saranno presentati in conferenza stampa dalla premier Giorgia Meloni alle 10. "La manovra si basa su un approccio prudente e realista che tiene conto della ...

Aumento delle pensioni minime da 535 a 600 euro e limatura della rivalutazione per l'inflazione per quelle più elevate. Niente Iva zero ...