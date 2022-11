Le Wags della Polonia | dalla moglie di Szczesny alla fidanzata di Milik

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 22 novembre 2022) Ai Mondiali di calcio del Qatar 2022 non manca lo spettacolo. Tra polemiche e colpi di scena, la rassegna iridata sta intrattenendo tutto il pubblico. Occhi puntati non solo sui calciatori: molti di loro, infatti, sono accompagnati in Qatar dalle famiglie. Mogli, fidanzate e compagne, spesso gli rubano la scena. Belle e sensuali, lesono apprezzatissime. LeLavantabellissime. Molte sono note al pubblico italiano, poichè i mariti giocano in club del nostro Paese. Tra lec’è anche un’italiana, Matilde Rossi, sposata con Skorupski, giocatore del Bologna. Non bisogna dimenticare Anna Lewandowska,di Lewandowski, grande sportiva, e Marina, cantante e ...