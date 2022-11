(Di martedì 22 novembre 2022) La legge di bilancio, la protesta dei calciatori iraniani ai Mondiali in Qatar, e l'indagine sulle cooperative gestite dalla suocera di Soumahoro

Il Post

... benché, ogni giorno, calasse su alcuni di loro la scure dell'avviso di garanzia sempre "strillato" sulledei quotidiani e in apertura dei Tg, mentre erano soliti stazionare davanti al ...... e leggerescelte di romanzi italiani e tedeschi. Ma un tavolo a cui sono seduti solo uomini ... Quando ero cronista allearmi alla Gazzetta del Popolo di Torino, in cronaca c'era solo una ... Le prime pagine di oggi Amici di Tuttonapoli, buongiorno! Inizia un'altra giornata d'informazione azzurra sulle pagine del nostro sito, il più seguito da 20 anni ...La redazione di tifocosenza.it propone ai lettori le prime pagine dei tre quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 22 novembre 2022. Di seguito le prime di La Gazzetta dello Sport, Corriere dello ...