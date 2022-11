Le poche idee (e confuse) di Giorgia Meloni sulla "Carta risparmio spesa" approvata dal governo

(Di martedì 22 novembre 2022) Doveva esserci il taglio (arrivando quasi all’azzeramento) dell’IVA – l’imposta sul valore aggiunto – sui beni di prima necessità come pane, pasta e latte. Poi, però, la differenza tra la propaganda elettorale e le casse dello Stato hanno portato ila rimettere nel cassetto quella proposta (annunciata dagli stessi esponenti dell’esecutivo anche attraverso un’intesa campagna fatta di card social) diventata irrealizzabile. E Palazzo Chigi, al termine del Consiglio dei Ministri che ha approvato la Manovra 2023, ha deciso di optare per quella che è stata chiamata “”. Questa mattina, in conferenza stampa, la Presidente del Consiglio ha provato a spiegarne il funzionamento (anche se il tutto è ancora in fase di studio), ma neanche a lei sembrano chiarissimi gli obiettivi e ...

