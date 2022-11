Le mareggiate mettono in ginocchio il X Municipio | Lega e FdI | “Gualtieri dichiari lo stato d’emergenza”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 22 novembre 2022) Roma – Il maltempo non ha risparmiato neanche il X, colpito da forti. A causa dei danni subiti, c’è chi chiede a gran voce loe l’intervento del sindaco di Roma, Roberto. Masi (FdI): “intervenga al più presto: non possiamo perdere tempo” “Sono ingenti i danni dovuti al maltempo di queste ore nel X. Il litorale è ine necessita di risorse supporto per riprendersi dal grave colpo subito in queste ore”. Così commenta la vice-Presidente del Consiglio del Xper Fratelli d’Italia, Mariacristina Masi, che continua: “Si prenda esempio da Comuni limitrofi che già hanno chiesto lo, dato che non possiamo ...