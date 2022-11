Le maniglie dell’amore della modella curvy | «Pensavo di essere nata deforme | ora mi amo così come sono»

Leggi su blog.libero

(Di martedì 22 novembre 2022) Nelly London, influencer e mo, conosciuta sui social per le sue, condivide spesso contenuti sul tema del body positivity, mostrando il seno, i fianchi e le curve del corpo di cui ne va estremamente fiera. Non mancano però gli insulti da parte degli hater: «Sei troppo grassa», scrivono sotto ai post. Messaggi di body positivity In un’intervista rilasciata al The Sun, Nelly London ha parlato del suo rapporto con i social e di quanto sia difficile convivere con gli insulti che le arrivano quotidianamente su Instagram, motivo per il quale ora non legge più nulla. «Ho smesso di guardare i miei messaggi qualche anno fa. Blocco i miei direct di Instagram, faccio solo finta che non esistano. È davvero difficile perché potresti ricevere 100 bei messaggi ma quello orribile e offensivo contribuirà ...