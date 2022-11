«Le insostenibili Olimpiadi di Milano-Cortina»

(Di martedì 22 novembre 2022) I lavori in corso per leInvernali2026 presentano i sintomi classici della grande malattia che, almeno in Italia, affligge tutti i grandi eventi, la pretestuosità. La domanda L'articolo proviene da il manifesto.

Valori.it

...6.750 morti tra gli operai immigrati e costretti a condizioni di vita e lavoro. ... La Germania nazista fece sfoggio di tutta la sua grandeur alledi Berlino del 1936. L'Estadio ......trasformato in appartamenti per super ricchi o in un lussuoso albergo in vista delle... l'istituto "Pio XII" di Misurina chiuderà i battenti, schiacciato da costie un deficit ... Perché le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 andrebbero boicottate BELLUNO - La mobilità per uno sviluppo sostenibile nell'area dolomitica consiste in un anello ferroviario, ancora da completare, con due tratti mancanti, il breve collegamento ...Ma presto, se non arriva un «cavaliere bianco», l’istituto «Pio XII» di Misurina chiuderà i battenti, schiacciato da costi insostenibili e un deficit ... In questo senso le Olimpiadi del 2026 e il ...