Le decorazioni Swarovski anticipano un sogno natalizio

Leggi su velvetmag

(Di martedì 22 novembre 2022)ha reso il Natale ancora più chic presso il Mark Hotel, una delle strutture di lusso più amate a New York. Il brand ha realizzato lenatalizie per le vacanze 2022. Atteso oppure no, il Natale sta arrivando e porta con sé ben gradite sorprese anche quest’anno. Tra le proposte più scintillanti non può mancare quella di, che quest’anno ha dato il suo contributo anche ad uno degli hotel più famosi d’America. Per le festività del 2022, ha portato la sua magia scintillante anche a The Mark Hotel, struttura a cinque stelle in quel di New York che ha voluto il supporto del brand per rendere le vacanza di Natale dei suoi ospiti ancora più chic. Crediti:/InstagramChiunque abbia la fortuna di soggiornare presso la struttura o passi semplicemente davanti all’ingresso sarà piacevolmente ...