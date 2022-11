(Di martedì 22 novembre 2022) . Star della, a pochi giorni dal debutto nella Coppa del Mondo, la sfida col Brasile SergejSavic ha raccontato il perché della sua scelta nazionale. “Sono nato in Spagna, poi ho vissuto in Austria. Mia madre è serba, mio padre bosniaco. Ma facevamo sempre tutte le nostre vacanze in. Per questo ho deciso di giocare nella nazionale serba. Giocare per il proprio Paese e per la propria gente è una delle cose più importanti nella carriera di un giocatore.” L'articolo proviene da Italia Sera.

Nei piani di Lotito ci sarebbero poi anche i rinnovi di Pedro e. Per il primo se ne discuterà nei prossimi tre mesi, come ha dichiarato lui stesso dopo Juve -. Per il serbo invece i ...- Savic sarebbe disposto a firmare il rinnovo con la, ma a condizione che ci sia una clausola - ovviamente valida anche per l'Italia - e non superiore ai 40, massimo 50 milioni. ...Lazio, Milinkovic, dalla Serbia al biancoceleste. Star della Lazio, a pochi giorni dal debutto nella Coppa del Mondo, la sfida col Brasile Sergej Milinkovic Savic ha raccontato il perché della sua ...Stefano Impallomeni, ex giocatore, ha rilasciato alcuni dichiarazioni sulla situazione di Milinkovic Savic tra Juventus e clausola Stefano Impallomeni, ex giocatore e attuale giornalista, ha parlato a ...