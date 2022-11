Lazio | Lazzari ha rinnovato | attesa per l’ufficialità

La, prima di buttarsi sul mercato di gennaio con un occhio al Mondiale, sta mettendo dei punti fermi per salvaguardare tutti i reparti. Con la firma di oggi Manuel, terzino ex Spal, si ...Commenta per primo Non soloe Romero , laha altri due rinnovi in agenda: secondo Il Messaggero , toccherà anche a Felipe Anderson e Danilo Cataldi .La Lazio ha chiuso tre rinnovi di contratto. Per Manuel Lazzari manca soltanto l'annuncio ufficiale, fatta anche per i prolungamenti di Romero e Cataldi ...La Lazio ha piazzato tre rinnovi contrattuali. Come riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito ufficiale, Manuel Lazzari ha firmato oggi il prolungamento fino al 2027, per cui manca solo ...