L’avvertimento Ue all’Italia | «Conti a rischio col debito così alto | ancora troppi giovani senza lavoro»

(Di martedì 22 novembre 2022) In attesa di ricevere il testo completo della manovra varata questa settimana dal governo Meloni, attesa a Bruxelles a giorni, la Commissione europea rinnova l’allerta sui rischi macroeconomici che corre l’Italia. Per l’esecutivo Ue resta infatti motivo di seria preoccupazione in primis il livello eccessivo dipubblico, tornato a crescere negli ultimi due anni per l’impegno dello Stato contro pandemia e caro energia. Sebbene sia sceso al 150,3% del Pil nel 2021, scrivono i tecnici della Commissione nell’Alert Mechanism Report pubblicato oggi, il livello di indebitamento «resta elevato e dovrebbe rimanere ben al di sopra del livello del 2019», prima cioé dello scoppio della pandemia. Ma ad essere cambiato nel frattempo è il contesto di politica monetaria, con i tassi d’interesse in rapida crescita e la Bce che sta progressivamente ritirando il programma ...