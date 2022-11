Laura C | “Noi tutti siamo attori che ci esibiamo sulla scena della vita”

Tv Sorrisi e Canzoni

... mi invitò anche per fare una sorpresa a Sonia Bruganelli (moglie di Paolo Bonolis, con cui... Ci si ritrova nella tv di oggi "Come dice Paola, poiché la tv è cambiata,ci ritroviamo in un'...Per una sera lasceranno i loro 600 mila follower per venire da, a spiegarci come gira il mondo. ... INTRODUCTION TO DISRUPTION Dialogano con Chiara BACILIERI eLOCATELLI : 19.30 _ Bianca ... Laura Freddi è ospite fissa di “Oggi è un altro giorno” Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...Il testimone chiave che ha incastrato l’assassino di Laura Ziliani, l’ex vigilessa di Temù ritrovata nel greto dell’Oglio ...