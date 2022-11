L’assessore Rosy Pennino resta candidabile | respinto il reclamo del Ministero dell’Interno

Leggi su filodirettomonreale

(Di martedì 22 novembre 2022) “L’arco temporale nel corso del qualedel comune di Partinicoha esercitato le deleghe affidatele non coincide con quello in cui sono state riscontrate gran parte delle irregolarità e violazioni nella gestione dei servizi sociali ed assistenziali ed in particolare la gestione della casa di riposo. Il Consiglio comunale con comportamento ostruzionistico ha agevolato le irregolarità riscontrate avendo bocciato le proposte inoltrate alla giunta dalai Servizi sociali, proposta che avrebbe determinato per il Comune di Partinico un grande risparmio di spesa”. Con questa motivazione la Corte di Appello di Palermo, con sentenza resa in data odierna, haper la seconda volta ilpresentato ...