L’Arabia Saudita fa la storia | esultanza di Mohamed Bin Salman al fianco di Infantino FOTO

(Di martedì 22 novembre 2022)rimonta l’Argentina e fa ladei Mondiali in Qatar. Un 2-1 che è già un capitolo di tanti anni di torneo iridato. Sugli spalti si gode il momento il principe ereditarioBin, che non si contiene aldel presidente della Fifa Gianniha superato la fase a gironi solamente nell’edizione statunitense dei Mondiali nel 1994. SportFace.

RaiNews

Nella gara di debutto ai Mondiali di Qatar 2022,'Argentina esce clamorosamente sconfitta per 1 - 2 dall'. In gol Messi, Al Shehri e ...Alzi la mano chi avrebbe previsto una sorpresa simile a Lusail. Indicata tre le favorite al Mondiale secondo i bookmakers,fa'impresa e batte 2 - 1 in rimonta'Argentina . Ipotizzabile il vantaggio di Messi su rigore, decisamente meno'uno - due Al Shehri - Al Dawsari nella ripresa. Decisivo il gran ... In campo Danimarca - Tunisia. Segui la diretta streaming. Arabia Saudita - Argentina 2-1