L’Arabia Saudita batte 2-1 l’Argentina di Messi ancora lo paragonano a Maradona

(Di martedì 22 novembre 2022) Una partita storica ai Mondiali di calcio in Qatar: la celebratissima Argentina di Lionelsconfitta in rimonta dalla’Arabia. I sauditi guidati dall’allenatore Renard (bravissimo, l’ha impostata benissimo, i sauditi giocano eccome) hanno vinto con merito 2-1. Con un finale da calcio di un tempo, il tecnico ha schierato la squadra con il 6-2-2. Però solo nel finale, perché per tutto il primo tempoha fatto impazzirecon la trappola del fuorigioco. Partita che era stata indirizzata da un rigore regalato in apertura all’Albiceleste. Un abbraccio veniale, anzi un tentativo di abbraccio su calcio d’angolo. Non si fischia mai. Il Var richiama l’arbitro, il 42enne sloveno Slavko Vin?i?, che obbedisce e fischia un rigore assurdo. Ha arbitrato la scorsa finale Europa League ed è il fischietto ...