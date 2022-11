L' Antica Apocalisse | la recensione | il mistero soggiogato dalla soggettività umana

Leggi su movieplayer

(Di martedì 22 novembre 2022) Ladi L', docu-serie in otto puntate su Netflix, ci dimostra quanto a volte un racconto interessante non riesce a colpire lo spettatore, se non co-adiuvato da una certa oggettività di narrazione. "Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza". È qualcosa di innegabile e immutabile nel tempo, come dimostra tanto l'Ulisse di Dante Alighieri, quanto il giornalista Graham Hancock con il suo L', docu-serie disponibile su Netflix: l'essere umano ama il. Posto sul ciglio del baratro della conoscenza, un brivido lo attraversa, spingendolo ad avvicinarsi sempre più al bordo del burrone dell'incognito per osservare e far suo ciò che gli è precluso. Brucia nell'uomo un fuoco di conoscenza, ...