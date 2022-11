Lamborghini Huracan in fiamme al casello di Avellino Est | il video impazza sui social

(Di martedì 22 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Un 46enne ha distrutto la suanon lontano dalEst dell’autostrada A16 Napoli-Canosa. Lui e donna che viaggiava sul sedile passeggero sono rimasti leggermente feriti. La vettura, che ha un valore di poco inferiore ai duecentomila euro, si è incendiata. E’ stata ridotta a uno scheletro dalle. E’ stato provvidenziale l’intervento degli agenti della Polizia Stradale della SottosezioneOvest, coordinati dall’ispettore Oreste Bruno. Secondo una prima ricostruzione, lasi è prima schiantata contro il guard-rail e poi contro il muro alla destra della carreggiata. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Non si esclude che il conducente abbia perso il controllo della potente e ...

Articolo Supercar Sterrato, la supercar si fa vedere su strada senza camuffamento 20 21 Novembre 2022 Il 30 novembre all'Art Basel di Miami Beach sarà svelata la prima supersportiva all - terrain di. La Casa racconta la genesi di Sterrato Concept celebra la concept car Huracán Sterrato, presentata nel 2019 e utilizzata come base stilistica e tecnica per la vettura che ... Lamborghini Huracan Sterrato Concept: la première della prima supersportiva all-terrain sarà all'Art Basel di Miami Beach.