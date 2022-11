‘L’Adriatica scorre negli anni ’80’ Il soft thriller del fotografo Marco Guidi

Leggi su 900letterario

(Di martedì 22 novembre 2022) “L’Adriatica’80” è il primo romanzo scritto e pubblicato nel Giugno di quest’anno, per Dialoghi Edizioni dalromagnolo, classe 1992. Di netta ispirazione cinematografica, il libro vuole essere un romanzo che, attraverso la morte, possa celebrare la vita riflettendone il tragicomico gusto. Un, volendolo dotare di una specifica collocazione. La trama è piuttosto semplice: una spensierata comunità romagnola, così precisamente descritta quasi ci si trovasse a sfogliare un massiccio album di fotografie con mappe geografiche incluse in didascalia, si trova a fare i conti con se stessa e prendere decisioni più o meno importanti in conseguenza allo scandaloso ed efferato omicidio ai d...