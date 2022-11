“La via dell’acqua” | oltre 10 milioni per il rilancio di San Pellegrino

Leggi su bergamonews

(Di martedì 22 novembre 2022) SanTerme.10di euro: 2 da Regione Lombardia, 2.1dal Comune di Sane 6da operatori privati. Grazie all’Accordo dieconomico, sociale e territoriale (Arest) proseguono gli interventi per la valorizzazione in chiave turistica del centro della Valle Brembana. L’intesa, sottoscritta martedì (22 novembre) nella sala consiliare di Sandall’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi e dal sindaco Fausto Galizzi, attiva investimenti per un totale di 10.150.000 euro. Per l’Arest di SanTerme, denominato ‘La viadel sistema turistico ricettivo dell’area Vetta e dei borghi antichi di Alino e ...