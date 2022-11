La trans Ines e l’influencer Zoe | le Wags della Francia ai Mondiali del Qatar

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 22 novembre 2022) Aidi calcio del2022 non manca lo spettacolo. Tra polemiche e colpi di scena, la rassegna iridata sta intrattenendo tutto il pubblico. Occhi puntati non solo sui calciatori: molti di loro, infatti, sono accompagnati indalle famiglie. Mogli, fidanzate e compagne, spesso gli rubano la scena. Belle e sensuali, lesono apprezzatissime. LeTra leè impossibile non citare Zoe Cristofoli, italiana e compagna di Theo Hernandez, dal quale ha avuto un figlio qualche mese fa. Sotto i riflettori ancheRau, la presunta fidanzata di Mbappè. Durante l’estate si è parlato di questo flirt del calciatore francese con la mo...