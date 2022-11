(Di martedì 22 novembre 2022) Il popolare chef racconta a ilGiornale.it l'emozione della, un traguardo per pochissimi. "ho zittito chi diceva che pensassi solo alla tv. E adesso voglio migliorare ancora"

ilGiornale.it

Un titolo che manca dal 1986 e che potrebbe portare alla. Circa le sue condizioni fisiche si dice non siano quelle migliori con la caviglia destra che è parsa gonfia ma è lo stesso ..."Il cucciolo Alfredo" è latraccia dell'album ma la prima in ordine cronologico creata da ... raccontato da "un grande striscione con uno scudo e una croce, e unacometa fa reclame a una ... "La terza stella Michelin Così ho realizzato il mio sogno di sempre" Tre stelle Michelin sul petto: il massimo che uno chef può desiderare. Con quella prestigiosa decorazione, ora il grembiule di Antonino Cannavacciuolo sembra un'uniforme da re. L'ambìto riconoscimento ...La guida che valuta i ristoranti è diventata un marchio del settore del lusso, ma resta un'ossessione per gli chef ...