La Serie A si spacca in due | tensione in Lega | De Laurentiis scatena le big che lasciano prima dell'inizio VIDEO

Sport Fanpage

2 A partire dalle ore 14.15 presso la sede di Via Rosellini, la LegaA si è riunita in assemblea. Questo l'ordine del giorno. 1. Verifica poteri. 2. Comunicazioni del Presidente. 3. Comunicazioni dell'AD. 4. Elezione di un Consigliere di Lega non - indipendente (...Continua il duello in testa e sila classifica dellaD femminile di pallavolo. Villanova tiene il passo del Val Chisone, mentre le prime sei formazioni in classifica iniziano a scavare un piccolo solco sulle ultime sei. ... La Serie A si spacca, 7 squadre abbandonano l'assemblea: la rivolta parte da De Laurentiis A partire dalle ore 14.15 presso la sede di Via Rosellini, la Lega Serie A si è riunita in assemblea. Questo l'ordine del giorno. 1. Verifica poteri. 2. Comunicazioni del Presidente. 3. Comunicazioni ...il presidente del Napoli prima dell'inizio dei lavori fissato per le 14:15 ha attaccato la gestione dell'associazione. Il ritardo che ne è ...