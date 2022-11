La Roma vince ancora Juventus | successo al fotofinish | rimonta in pieno recupero

Leggi su seriea24

(Di martedì 22 novembre 2022) Dopo la sosta e la Supercoppa conquistata dalla, la Serie A Tim 2022-23 è ripresa con la 9° giornata che ha visto proprio le giallorossere. Contro la Sampdoria è finita 2-0 per la squadra di Spugna che ha tenuto la porta inviolata per 3 match interni consecutivi per la prima volta in una singola stagione di Serie A. Un risultato che ha permesso alle giallorosse anche di consolidare il primato in classifica in solitaria, adesso a 24 punti. La gara del Tre Fontane è iniziata subito forte, con lache ha presto iniziato ad affacciarsi nella metà campo avversaria. Dopo appena due minuti di gioco è stata di Glionna la prima conclusione: destro dritto in porta da posizione defilata ma è arrivata puntuale la ribattuta blucerchiata. Altra occasione poi al 5?, sempre con la...