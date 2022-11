La Roma avverte Karsdorp | se non partirà per il Giappone sarà considerato inadempiente

(Di martedì 22 novembre 2022) In casacontinua ad imperversare il caso. Ieri, per il secondo giorno consecutivo, il terzino olandese non si è presentato all’allenamento della squadra. Dopo l’attacco ricevuto da José Mourinho in conferenza stampa, poche ore prima di-Torinoaveva lasciato la Capitale e non è più tornato. Sembra ormai chiara la sua decisione di lasciare la. A nulla è servita la mediazione tentata da Tiago Pinto nelle ultime ore, scrive il Corriere dello Sport. Il quotidiano scrive che il terzino ha agito così sotto consiglio degli avvocati: l’intento è arrivare alla rottura con laper liberarsi. “Ormai è rottura totale. Ricksi allontana ormai definitivamente dalla, anche se l’epilogo di questa storia irrecuperabile ...

