La prima sorpresa dei Mondiali | Messi fa flop | l'Arabia Saudita manda ko l'Argentina!

... non è unase consideriamo che gli agenti sono sovraccarichi e oppressi da attività ... Secondo Titterton è necessario dimostrare empatia verso coloro che si trovano inlinea e dotarli ...È già ' Lusailazo '. La protagonista indiscussa dellaMondiale è l' Argentina di Leo Messi , superata clamorosamente dall'umiltà dell' Arabia Saudita , in grado di incassare e colpire al momento giusto come il più intelligente dei pugili. ...Prima clamorosa sorpresa ai Mondiali in Qatar. L'Arabia Saudita batte in rimonta l'Argentina, una delle grandi favorite della competizione, nella gara inaugurale del gruppo C. Dopo ...Pesantissima disfatta per una delle principali candidate alla vittoria Mondiale: il rigore della Pulce, le tre reti annullate e un ribaltone a inizio ripresa che sa già di storia. Paredes sostituito, ...