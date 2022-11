La prima ‘manovra finanziaria’ della Destra

(Di martedì 22 novembre 2022) Il governo Meloni alle prese con la suasta per varare una legge di bilancio che va verso i 32 miliardi, di cui i due terzi (21 miliardi in deficit) destinati tutti all’emergenza energia. Tra i punti fermiManovra il taglio del cuneo fiscale per il lavoro dipendente, per il quale si

Corriere della Sera

... agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato per donne under - 36 e per percettori di Reddito di cittadinanza, proroga delle agevolazioni per acquisto dellacasa per i giovani, flat ...... come rispose una volta da Palazzo Chigi a Ciriaco De Mita che lo incalzava; La Repubblica, dicevo, ha trovato la"piccola piccola". La Stampa, dello stesso gruppo editoriale ma fisicamente ... Manovra governo Meloni: dalle pensioni alle bollette, cosa c'è nella legge di Bilancio