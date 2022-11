La prima manovra del governo Meloni | Non abbiamo pensato al consenso | abbiamo fatto scelte utili

(Di martedì 22 novembre 2022) La legge di bilancio delha preso forma. Il provvedimento è stato varato in Consiglio dei ministri e tocca temi cruciali come gli

... vengono confermate le misure per acquisto dellacasa sulle giovani coppie'. 2022 - 11 - 22 ... 2022 - 11 - 22 10:31:41 Meloni: tre tasse piatte, aiuti a ceto medio non ai ricchi Nellaci ...Il pacchetto pensioni dellavale circa 800 milioni. Non c'è l'abolizione della legge Fornero, come promesso dalla Lega in campagna elettorale. Al suo posto un'altra misura temporanea - Quota 103 - che farà da ponte alla ...“Una manovra coraggiosa e coerente - ha commentato Meloni durante ... visto che la misura sarà cancellata a partire dal primo gennaio 2024, una decisione questa rivendicata dalla presiedente Meloni.“L’approccio che abbiamo avuto è quello di un bilancio familiare: quanto mancano le risorse ti preoccupi solo di cosa sia giusto fare ...