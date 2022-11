La pensione di Tizio e le balle di Caio

(Di martedì 22 novembre 2022) Ci avete segnalato un meme che sta circolando sui social network, la bacheca dove ce l’avete segnalato è quella di un sostenitore del neo movimento Italia con Trump, il meme è quello che potete vedere qua sopra. Per chi avesse problemi a leggerne il testo. ve lo riporto:è andato ina 59 anni.ha unadi 18.000 € al mese.va spesso in TV.in TV spiega che noi dobbiamo andare ina 107 anni perché “non ci sono i soldi”.per dircelo prende 6.500 € a puntata. Subito sotto appare l’immagine di Elsa Fornero con sopra scritto Ecco. Non vi sto a riportare il tono dei commenti che accompagnano il post perché ritengo non valga la pena. Chi ha confezionato il meme sa benissimo che ...

Trend-online.com

...sono convinti sia nuova perché loro l'hanno appena intravista nello schermo del telefono dei... L'altra mattina, quando Fiorello ha detto che se si va ina 62 anni lui va in, ho ...Fate parlare un qualsiasi alto dirigente della RAND (probabilmente un generale in) con la controparte russa e potrete facilmente osservare come questodella RAND si scioglierà di ... Pensioni, cambia l'assegno dal 2023: ecco quanto si prende con la nuova Quota 41 Quindi prima affermazione del meme smentita: non è vero che è andata in pensione a 59 anni. Ha continuato a insegnare all’università fino ai 70 anni, e solo allora è andata in pensione. La scelta di ...