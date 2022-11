La Pagella | i voti degli ' italiani' ai mondiali

Leggi su agi

(Di martedì 22 novembre 2022) AGI - Giornata di primi esordi per 7 dei 68 giocatori '' sbarcati in Qatar. Più ombre che luci con 2 sufficienze risicate per gli americani Sergino Dest e Weston McKennie. Non brilla l'esterno dell'Inter Denzel Dumfries così come un fumoso Boulaye Dia. Rimandato il difensore dello Spezia Ethan Ampadu. Non impiegati Stefan De Vrij e Fodé Ballo-Touré. MCKENNIE (USA) 6: Prestazione generosa ma senza acuti. Restano impresse solo la sua frezza Aquafresh e l'ammonizione rimediata dopo 12 minuti. Cala nella ripresa ed esce al 65mo prima del pareggio del Galles. DEST (USA) 6: Molto impegno e buone galoppate sulla fascia destra, ma anche tante imprecisioni e scelte sbagliate. Dopo 10 minuti finisce sul taccuino dell'arbitro e si concentra principalmente sul contenere le incursioni di Neco Williams. Al 29mo prova un tiro in progressione che finisce nell'anello ...