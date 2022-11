La missione Artemis I finalmente è iniziata | dopo tanta attesa e rinvii | come seguirla in live?

Prosegue come da programma la, con la navicella Orion della NASA che ha raggiunto la Luna lunedì 21 novembre, sorvolandola anche sul lato opposto, per inserirsi su un'orbita estremamente allungata che verrà "...Laspiegata con tre infografiche Il ritorno dell'uomo sulla Luna.è partita. La diretta della NasaOn Nov. 20, the fifth day of the 25.5-day Artemis I mission, a camera mounted on the tip of one of Orion’s solar array wings captured this footage of the spacecraft and the Moon as it continued to ...Entro il 2030 potremo vivere e lavorare sulla Luna, secondo la NASA Howard Hu, lo scienziato della NASA responsabile dei veicoli lunari Orion, ha affermato che entro la fine del decennio potremo viver ...