(Di martedì 22 novembre 2022) Il sottile filo che, nella costruzione della, ha accompagnato il dialogo ideale e materiale tra Chigi, Mef edè il tratto somatico dell’azione del governo, tarata essenzialmente su due elementi: si è fatta una finanziaria responsabile e di taglio europeo che rispecchia i numeri e non certe intenzioni diffuse (prima) sui giornali; si è tenuto conto dei cosiddetti fattori esterni,rating, spread, aumento dei tassi di interesse, tutte armi di distruzione di governi che, al momento, sono calmierati. Il risultato è unache fa tutto quanto possibile e in coerenza con il programma ma non va oltre, perché semplicemente non si può: si presenta quindiladi un governo politico serio che non strappa. Di chi i meriti? Condivisi tra i ...

Formiche.net

Il principe, in questa, sarebbe stato solo una pedina, da sfruttare per via delle sue ... faceva amicizia con uomini ricchi e poi li ricattava in cambio del suo. "Si pensava che fosse ...Alla fine anche l'Iran compie il gran gesto, con la squadra che resta indurante l'... I 'Tre Leoni' tengono saldamente in mano le redini dellae superata la mezz'ora un'incornata in ... La manovra in silenzio. Come funziona la tela di Meloni (tra Mef ed Europa) La densità della manovra economica non si misurerà in consenso popolare, visto che la campagna elettorale è terminata e il prossimo appuntamento sarà nel 2024 con il rinnovo del Parlamento Ue ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...