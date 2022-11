La leggenda di Kaira girato ad Acquaviva Picena | sbarca in America

(Di martedì 22 novembre 2022) di Emanuela Del Zompo. The legend ofadin. Il 13 gennaio 2023 proiezione ufficiale al Fear Faire Film Festival in California.Emanuela Del Zompo invitata alla proiezione e a presentare il fumetto Ladida cui è tratto il cortometraggio. Dopo la distribuzione sulla piattaforma Rai Play, avvenuta

