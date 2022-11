La legge della ' ndrangheta che minaccia con teste di maiale

Sky Tg24

Il cosiddetto bonus IPO Nera stato istituito dalladi bilancio 2018 e prevede la possibilità di maturare un credito d'imposta per il 50% delle spese di consulenza sostenute ai fini...... ha tenuto presso la Sala PolifunzionalePresidenza del Consiglio, una conferenza stampa in merito al disegno didi bilancio per il 2023 e agli ulteriori provvedimenti approvati nel ... Manovra, dal taglio del cuneo fiscale alle pensioni: ecco tutte le misure Ecco le decisioni del Governo sulle pensioni : Quota 103, aumento minime, stretta su Opzione Donna, sconto contributivo per chi resta al lavoro ...Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto con il Sottosegretario Mantovano, con i Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini, dell'Economia e delle Finanze Giorgetti, del Lavor ...