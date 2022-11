La Guinea Equatoriale ha lo stesso presidente da 43 anni

(Di martedì 22 novembre 2022) Per Teodoro Obiang non era arrivato il momento di cedere il potere al figlio. Con il sesto mandato continuerà a esseredel piccolo paese dove le enormi ricchezze sono in mano a un’élite e la maggioranza vive in povertà. Leggi

Alle elezioni del 20 novembre si è presentato per ottenere il sesto mandato come presidente della, un piccolo stato petrolifero dell'Africa centrale con uno dei regimi più chiusi e ...La storia elettorale dellasi confonde con le fortune personali di Obiang. Dopo l'approvazione della nuova costituzione nel 1982, che lasciava in carica Obiang come presidente ...Per Teodoro Obiang non era arrivato il momento di cedere il potere al figlio. Con il sesto mandato continuerà a essere presidente del piccolo paese dove le enormi ricchezze sono in mano a un’élite e l ...Il presidente della Guinea Equatoriale, Teodoro Obiang Nguema, è in procinto di essere rieletto alla guida del Paese africano, cosa che ci si aspettava di fronte alla repressione dell’opposizione da p ...