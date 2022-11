La foto fa tremare l' argentina | notate nulla di strano in Leo Messi? | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 novembre 2022) Unadi Leoha terrorizzato i tifosi della Nazionale: la caviglia della Pulce, estremamente gonfia sotto al calzettone dell'ex Barcellona, ripresa durante un allenamento, ha fatto subito scattare l'allarme, con tifosi e appassionati preoccupati per le condizioni dell'articolazione. La Federazione calcio dell'(o Afa) non si è espressa, limitandosi nel fare il punto della situazione sui lavori odierni. A indagare sono stati i cronisti del quotidiano Olé: niente di cui preoccuparsi conche si è allenato regolarmente con i compagni, con tanto di atmosfera rilassata e sorrisi. Scaloni lo ha schierato tra i titolari per la gara già iniziata alle 11 contro l'Arabia Saudita, trovando subito il gol al 10' del primo tempo. La kinesiologia come trattamento per ...