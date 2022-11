La Fifa vieta all’Olanda la fascia arcobaleno | De Roon la disegna sul braccio dei compagni

Leggi su bergamonews

(Di martedì 22 novembre 2022) Qatar. Che sarebbe stato il Mondiale delle polemiche e delle controversie era noto già da tempo e questo avvio di Qatar 2022 lascia intendere che probabilmente ogni giorno ce ne sarà una diversa. Lunedì, nel secondo giorno di partite, è emersa quella riguardante ladi capitano con i colori dell’. Olanda, Germania, Danimarca, Inghilterra, Galles, Belgio e Svizzera avevano infatti aderito all’iniziativa “One Love” già dallo scorso settembre: i capitani di queste nazionali prevedevano di scendere in campo durante le partite del Mondiale con alunarecante un cuore a tintee appunto la scritta One Love (“un solo amore”). Un messaggio di inclusione ed uguaglianza, anche in risposta a quanto emerso nelle settimane che hanno preceduto l’evento: in rete sono circolate ...