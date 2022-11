La Danimarca di Maehle delude | non va oltre il pari contro la Tunisia

Leggi su bergamonews

(Di martedì 22 novembre 2022) Doha (Qatar). Dopo il successo con l’Olanda di Koopmeiners e De Roon – entrambi subentrati nei minuti finali – nel primo pomeriggio di martedì è sceso in campo anche Joakim, il terzo nerazzurro impegnato al Mondiale di calcio. L’esordio dell’esterno atalantino con laa Qatar 2022 non è stato particolarmente memorabile, visto che la sua nazionale non è andatalo 0-0 nella sfidala. Partito da titolare nel 3-5-2 occupando la corsia di sinistra,alla prima gara della sua carriera ad un Mondiale è rimasto in campo per tutti i 90 minuti (più 12 di recupero) risultando anche uno dei migliori in campo per i suoi. Il classe 1997 è stato cercato dai compagni per tutti i minuti e alcuni suoi spunti hanno generato buone occasioni. La più clamorosa del ...