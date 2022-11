La crema di whisky Baileys lancia la campagna di Natale più golosa

(Di martedì 22 novembre 2022)in partnership con lo Chef Ernst Knam, storico giudice di Bake off Italia, insieme a Frau Knam e altri talenti digitali Torna anche quest’anno l’appuntamento natalizio con, la celebrewhiskey irlandese diventata ormai complice perfetto per dare un twist inedito ai dolci e alle creazioni più golose aggiungendo il suo inconfondibile gusto da concedersi in ogni momento della giornata. Dopo il successo delladello scorsocon più di 12 milioni di visualizzazioni, un mese di delivery su Milano e Roma e numerose ricette per ispirare i consumatori, quest’annodà il benvenuto ad un nuovo Ambassador, un vero e proprio guru della pasticceria tra i più amati in Italia: Ernst Knam. Una collaborazione a tutto tondo quella trae ...

Moondo - Mondo Mangiare

... nominato da poco prodotto DeCo, presentato in quattro diverse consistenze: unaal latte con ...Marasti della gelateria Le Gourmand di Verviers in Belgio con il gusto 'Belgian Chocolate &', ...... nominato da poco prodotto DeCo, presentato in quattro diverse consistenze: unaal latte con ...Marasti della gelateria Le Gourmand di Verviers in Belgio con il gusto 'Belgian Chocolate &', ... Mini tartufi al cioccolato Baileys in partnership con lo Chef Ernst Knam, storico giudice di Bake off Italia, insieme a Frau Knam e altri talenti digitali Torna anche quest’anno ...