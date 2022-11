La BBC oscura la cerimonia di apertura dei Mondiali in Qatar | il motivo

(Di martedì 22 novembre 2022) Ladideiinnon è stata trasmessa in diretta tv sulla rete britannica della BBC. Nello specifico, nei 30 minuti precedenti al calcio d’inizio, la rete in questione ha trasmesso uno speciale sui diritti civili. Lo stesso Gary Lineker, volto di BBC One, ha espressamente dichiarato che tale scelta sarebbe stata motivata dal fatto di non voler accendere i riflettori su uno dei Paesi che calpesta i diritti delle donne, degli omosessuali e dei lavoratori, oltre alla corruzione di Fifa. I dettagli. La decisione della BBC Come dicevamo prima, nel corso dei 30 minuti precedenti al calcio d’inizio diEcuador, la BBC ha trasmesso uno speciale sulla tutela dei diritti civili. A parlare di tematiche alquanto delicate, ci ha pensato il volto della BBC One, Gary Lineker che ...

