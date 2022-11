La Banca Popolare di Puglia e Basilicata celebra la giornata nazionale degli alberi nelle scuole

(Di martedì 22 novembre 2022) (Adnkronos) – Ladila. Altamura, 22 novembre 2022. Istituita in Italia dal 1898, il 21 novembre di ogni anno, mira a valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo e a ricordare quanto sia indispensabile il contributo che glidanno al mantenimento della saluteecosistemi naturali e urbani, nonché al benessere per l’intera comunità. Per festeggiare questala BPPB ha voluto donare un tocco di verde ad alcunealtamurane: la Scuola Media Ottavio Serena Pacelli e il Primo Circolo IV Novembre. Alla presenza di bambini e ragazzi, sono stati infatti, piantumati nei ...

Non è un caso che la RepubblicaCinese sia oggi il più importante esempio di Stato ... "The Population Registration Program"), che descrive il funzionamento di unadati biometrica, ...La campagna "Oltre" diAgricoladi Ragusa è stata premiata come Miglior Campagna Istituzionale nel corso della cerimonia di premiazione della 10° edizione del "Future Bancassurance Forum 2022", appuntamento ...Si sta operando presso via del Passo della Sentinella, a Fiumicino (Idroscalo), dove il personale del Nucleo Sommozzatori con ulteriori 4 squadre in supporto ed il mezzo anfibio,stanno provvedendo al ...(PRIMAPRESS) - RAGUSA - La campagna “Oltre” di Banca Agricola Popolare di Ragusa è stata premiata come Miglior Campagna Istituzionale nel corso della cerimonia di premiazione della 10° edizione del ...