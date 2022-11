La Associated Press licenzia il giornalista che aveva dato la notizia del missile “russo” caduto in Polonia

Il Fatto Quotidiano

James LaPorta , 35 anni, è stato licenziato dall'agenzia di stampaper aver fornito informazioni errate riguardo l' impatto del missile nel villaggio di Przewodów , in Polonia , fornendo una versione imprecisa e tendenziosa dell'accaduto, alimentando ...Il reporter dell'agenzia americanache aveva scritto che il missile caduto in Polonia la settimana scorso era russo è stato licenziato. Lo riporta il Washington Post. Poche ore dopo l'esplosione di un missile a ... La Associated Press licenzia il giornalista che aveva dato la notizia del missile “russo” caduto… A New Hampshire judge declined Tuesday to stop the secretary of state from reviewing a recount that helped edge the 400-member House closer to an even split. Unofficial post-Election Day tallies ...A coalition of conservative-leaning states is making a last-ditch effort to keep in place a Trump-era public health rule that allows many asylum seekers to be turned away at the southern U.S.