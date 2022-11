(Di martedì 22 novembre 2022) Kvichasta svolgendoa causa della lombalgia, il giocatore pronto per ladegli allenamenti a Castel Volturno. Il giocatore georgiano non èdel tutto guarito dal mal di schiena che gli ha fatto saltare le ultime tre partite della stagione.è stato in Georgia, accolto come una superstar nel villaggio dov’è nato, per questa pausa dagli allenamenti. Ma il calciatore ha continuare a svolgere lavoro personalizzato, così da farsi trovare pronto per ladelle attività al centro sportivo di Castel Volturno. Infortunio: quando torna ad allenarsi col Napoli Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport sulle condizioni fisiche del giocatore georgiano: “Punta a essere pronto per l’inizio ...

napolipiu.com

Vacanza e cura in Georgia per Khvichache è tornato nel suo Paese durante la sosta per i Mondiali. L'esterno del Napoli sta ... anche se le date non sono stateufficializzate dal ...Calcio 2022 - 2023 Serie A Squadra Napoli Che Khvichastia diventando un idolo in Georgia è risaputo, ma sorprendonole molteplici dimostrazioni d'affetto che i compatrioti stanno riservando all'attaccante del Napoli. Il giornalista ... Kvaratskhelia ancora terapie: ha fissato un’obiettivo per la ripresa Kvaratskhelia, a causa di una persistente lombalgia ... “Quando ha iniziato a giocare a Tiblisi io facevo ancora il calciatore professionista ed ero in Azerbaigian, così è stata la madre Maka a ...Vacanza e cura in Georgia per Khvicha Kvaratskhelia che è tornato nel suo Paese durante la sosta per i Mondiali. (ANSA) ...