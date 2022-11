Karsdorp | rottura definitiva con la Roma | secondo giorno assente all' allenamento

(Di martedì 22 novembre 2022) Rickrompe con la. Anche oggi l'olandese ha deciso di non presentarsi al centro tecnico di Trigoria, per l'ultimofissata da José Mourinho prima di volare in Giappone per la ...

Si tratta della seconda assenza ingiustificata perche, anche ieri, aveva scelto di non recarsi nel quartier generale giallorosso per la ripresa degli allenamenti.Laè definitiva, si cerca un sostituto sulla destra , mentre la Juventus sembra interessata al giocatore, ma solo in prestito. Getty Images Zalewski loda il lavoro di Mourinho e parla del suo ...Calciomercato Roma, l’irruzione che fa saltare il banco: possibile firma bianconera e svolta a sorpresa nell’affare. Mancano diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di ...Non si è presentato a Trigoria all’allenamento di questa mattina in programma alle 11. La società per il momento si pone in fase di attesa prima di prendere provvedimenti; difficile a questo punto imm ...