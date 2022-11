Karsdorp | rischio battaglia legale con la Roma

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 novembre 2022) rischia di andare per le vie legali con la, dopo non è essersi presentato al ritiro della squadra non si è presentato al ritiro per il terzo giorno consecutivo e attualmente è in Olanda. Come riportato da Sky, ha comunicato alla qualche giorno fa di non poter partecipare agli allenamenti per motivi psicologici che sarebbero stati certificato da un suo medico di fiducia. Il club vuole capire la situazione e farlo visitare per avere un certificato anche da un medico della società. si rischia una potenziale. giocatore spinge per la cessione, la non vuole farlo partire in prestito m a titolo definitivo. si sta cercando di capire come muoversi con gli agenti.