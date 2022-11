Juventus | Christillin | «Superlega? Le posizioni rimangono le stesse»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 novembre 2022) Le parole di Evelina, delegato Uefa, sulla stagione dellae sul progettodi Agnelli Evelinaha parlato in esclusiva aNews24. La delegata Uefa e grande tifosa bianconera si è espressa sulla stagione degli uomini di Allegri. SULLA– «Alla primissima darei un 2, poi per fortuna siamo migliorati e c’è stata una ripresa di volontà e caparbietà. Però a parte la gara con la Lazio, che è stata convincente, le altre a livello di gioco non hanno incantato. Poi certo che sei vittorie consecutive vogliono dire qualcosa. Da tifosa però per me il grande rammarico rimane la gara persa ad Haifa in modo indecoroso, con i giocatori che sembravano impauriti. Ora la sosta che permette di recuperare gli infortunati vari e, sempre da tifosa, ...