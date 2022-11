Juve | pronto il ricorso al TAR contro la Consob | le ultime

TUTTO mercato WEB

Spiega l'ex: "Sto molto bene. La verità è che ho preso una botta nell'ultima partita di campionato contro il Maiorca, poi però volevo solo venire qui a giocare. Ovviamente un'amichevole per me ......un contratto anche per il suo braccio destro al Real Madrid e grande amico personale David Bettoni, che lo seguì anche in Italia quando Zizou giocava nella, vestendo le maglie di ... Juve, Vlahovic è pronto all'esordio mondiale: "Tutto inizia con un sogno più grande di te" Manuel Locatelli sarà riscattato nei prossimi mesi e prolungherà con la Juventus, per Soulé percorso "alla Fagioli" ...Spettacolo assicurato in via Claviere a Pianezza Tutto pronto per il 1° Trofeo Lascaris Level Pro ... in arrivo dalla Sardegna per incrociare i tacchetti con Juventus e Alessandria nella giornata di ...