Juve Milinkovic Savic | c’è l’accordo | tutti i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 novembre 2022) Lantus avrebbe trovatoper il contratto di, la palla ora passa a Lotito per il rinnovo del giocatore Lantus avrebbe trovatoper il contratto di, la palla ora passa a Lotito per il rinnovo del giocatore. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il centrocampista dovrebbe rinnovare con la Lazio per non lasciare la squadra a zero. Il plus sarebbe l’inserimento di una clausola da 40-50 milioni, Lotito vorrebbe 70. Dall’altra parte i bianconeri avrebbero già trovatoper una cifra intorno ai 6 milioni più bonus a stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.