Italia-Norvegia curling femminile oggi | Europei 2022 | orario | programma | tv | streaming

(Di martedì 22 novembre 2022) Proseguono all’Östersund Arena di Östersund, in Svezia, glidi, giunti alla 47ma edizione:, martedì 22 novembre, si continua con il torneo, e l’gioca il settimo turno nella sfida prevista sulla Pista E alle ore 14.00 contro la. Nel torneole 10 squadre disputeranno un round robin in cui affronteranno tutte le avversarie e le prime quattro accederanno alla seconda fase ad eliminazione diretta. In palio la qualificazione ai Mondiali 2023, riservata alle prime sette classificate al, mentre le ultime due saranno invece retrocesse nella Division B. L’ha già raggiunto l’aritmetica salvezza, ma la formazione azzurra non ha ancora la certezza di ...

Del resto anche Svezia ehanno stretto le maglie della vigilanza. In quest'ultimo Paese, ... News correlate L'sta ottenendo in Europa i primi risultati concreti in materia di ...... l'. Fra i Paesi che si sono astenuti si registrano Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Lettonia, Paesi Bassi,, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, ...EUROPEI CURLING - Seconda sconfitta per l'Italia femminile in Svezia. Costantini e compagne cedono nettamente alla Danimarca, che si impone per 9-2 e resta in t ...Europei di curling. Serata storta di Constantini, Italia ko con la Danimarca Dopo il netto successo contro l’Ungheria è arrivata la sconfitta serale con molti errori. Martedì alle 14 c’è la Norvegia G ...